На ежегодном послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин проанонсировал расширение маршрутов Золотого кольца России. Глава государства рассказал о новых возможных вариантах

На ежегодном послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин проанонсировал расширение маршрутов Золотого кольца России. Глава государства рассказал о новых возможных вариантах развития и поддержки туризма в стране. В частности, для нашего региона главной новостью стало то, что в состав популярного туристического маршрута Золотое кольцо России могут войти Муром и Гороховец. Уже в ближайшее время будет запущена