Он считает, что инициативы главы государства открывают для владимирцев широкие перспективы.

Ключевой тезис Послания Президента Федеральному собранию – поддержка семьи, материнства и детства. Владимир Путин предложил поддержать неполные семьи и беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. При этом на каждого школьника в августе будет предоставлена единовременная выплата - 10 тысяч рублей.«На сегодняшний день во Владимирской области насчитывается свыше 30 видов различных ежемесячных пособий на ребёнка. На социальные выплаты семьям с детьми в 2021 году направлено 6,7 млрд рублей. А ещё два года назад сумма составляла 2,8 млрд рублей. Инициированные Владимиром Путиным меры допподдержки – проявление реальной заботы государства о россиянах», – считает Владимир Сипягин.Среди прозвучавших из уст главы государства инициатив - оснащение педагогических ВУЗов, строительство школ, обеспечение доступности детского отдыха, доплаты для кураторов в колледжах и техникумах.Во Владимирской области работают 578 классных руководителей в колледжах, которые смогут рассчитывать на новую меру поддержки.Поддержку Владимира Путина получила большая совместная работа администрации Владимирской области с Ростуризмом и местной властью по развитию туристической отрасли.«Мы счастливы были услышать о новой, особой федеральной поддержке Мурома и Гороховца», - подчеркнул глава региона.Отдельный акцент был сделан на укреплении финансовой стабильности субъектов РФ.Как отметили в пресс-службе Белого дома, Владимирская область претендует на получение более значительных, по сравнению с другими регионами страны, инфраструктурных бюджетных кредитов.Госдолг губернии один из самых низких в ЦФО, а значит 33-ий регион может получить больше бюджетных кредитов.«Полученные на льготных условиях федеральные средства мы сможем использовать для строительства дорог, социальных и инфраструктурных объектов», – отметил владимирский губернатор.