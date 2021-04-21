Национальный колорит в костюмах и деталях. В Областном центре народного творчества открылась выставка под названием «Хоровод дружбы». Там представлены 16 традиционных мужских и женских

Национальный колорит в костюмах и деталях. В Областном центре народного творчества открылась выставка под названием «Хоровод дружбы». Там представлены 16 традиционных мужских и женских костюмов разных национальностей. Экспонаты выстроили в символичный хоровод. Елена Федоренко, сотрудник Областного Центра народного творчества Объединяет эту выставку и эти костюмы наша «Владимирская Русь» – знаменитое наше панно, вышитое мастерами Владимира,