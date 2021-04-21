Кровь сдали 113 жителей области, из них 35 человек стали донорами впервые.

Накануне в России отмечался Национальный день донора. Он посвящён людям, сдающим свою кровь ради нуждающихся.В этот день в 33 регионе прошла акция «Протяни руку жизни». В результате заготовлено 64,5 литра крови, часть – в выездном донорском пункте. Кровь сдали 113 жителей области, из них 35 человек стали донорами впервые.Всего в первом квартале 2021 года во Владимирской области кровь сдали 3396 доноров, совершено 36 выездов мобильного комплекса. В день в Областную станцию переливания крови приходит более 40 человек.Напоминаем, донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству. Во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (г. Владимир, ул. Студенческая, 5), в её филиале в Вязниках (ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11а).