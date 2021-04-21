Когда затягивается карантин, хобби перерастает в целый проект. Елена Ватагина играет со стилями и приемами разных художников и вывешивает свои произведения на всеобщее обозрение - в своем Арт-подъезде.

Когда затягивается карантин, хобби перерастает в целый проект. Елена Ватагина играет со стилями и приемами разных художников и вывешивает свои произведения на всеобщее обозрение - в своем Арт-подъезде. Не против ли соседи - узнавала Любовь Истратова.в свободном направлении: можно подуть из трубочки, можно феном подуть, можно понаклонять))Эту технику Елена Ватагина называет флюид-арт. Её флюиды здесь повсюду. Подъезд для нее - не продолжение улицы, а начало квартиры. Художница-самоучка считает, что его состояние влияет на настроение, когда выходишь из дома и возвращаешься.Елена Ватагина, учитель-логопед:- Я учитель-логопед. Работаю в детском саду. Видимо карантинные меры всё-таки сказались. потому что, когда было много свободного времени в прошлом году, я взяла кисти, краски и начала создавать картины. Потом их стало достаточно много для того, чтобы они висели просто в квартире, и я уже вышла за пределы.Самодеятельность автора вышла и за пределы подъезда. В соцтетях она запустила челлендж. Да и как тут не вдохновиться? Коллекция Елены - целое собрание художественных стилей и даже материалов, например, здесь - мешковина. Так ограничительные меры вылились в безграничные возможности. Началось с классики: пейзажей, птиц и статики.Елена Ватагина, учитель-логопед:- Очень люблю гранат. прям горжусь. Я выписывала каждую гранатинку довольно-таки долго. Думаю, получилось.С жадностью художника она познает новое. Совсем недавно влюбилась в акварель, хотя считала её красками для детского сада. Однако Елену вдохновляют не только материалы, но и сами инструменты.Елена Ватагина, учитель-логопед:- Было написано на мастер-классе, что вам понадобится мастихин. Я загуглила, что такое мастихин. Оказалось, такая вот лопаточка для художников. Я пошла, купила мастихин. У меня, конечно, была не профессиональная паста, а был дома гипсоцемент, и я нанесла своим составом.Работы создательницы Арт-подъезда сочные и яркие. А репродукции - крайне точные. Вот, например, копия абстракции Василия Кандинского. А это оригинал. Ещё одна страсть Елены Ватагиной - поп-арт. Особенно, яркие зебры. Шагнув дальше, она представила на суд соседей строгое изящество кубизма.Елена Ватагина, учитель-логопед:- В последнее время я просто вдохновилась яркими портретами Тома Федро. Вот они у меня здесь, здесь на кофточке, на сумке был у меня Том Федро. Я думаю, что уборщицы, которые убираются в подъезде, они тоже вдохновляются, наслаждаются и, может быть им даже приятнее убирать наш подъезд, мой этаж.Реакция на творчество "да/нет", не для Елены. Ей по душе реакция: "Вот это да!". Именно такую она получает от соседей.Елена Гребенчикова, соседка:- Очень нравится. Она - уникальный человек, доброй души человек. Создает, творит..Она не сидит на месте - она движется вперед. Мы гордимся такой соседкой.Отклик нашелся не только среди жильцов дома и даже жителей города. После небольшого видео Елены в соцсетях, челлендж подхватила Лилия Шарова из Нижнего Тагила. Бывший сотрудник МВД, тоже украсила свой подъезд. Теперь и её соседи станут чаще спускаться пешком.Любовь Истратова, Андрей Синягин