На ринге встретился владимирский спортсмен Рамазан Дадаев и кубинец Хорхе Луис Филимон.

В польском Кельце завершились полуфинальные поединки первенства мира по боксу среди юниоров. На ринге встретился владимирский спортсмен Рамазан Дадаев и кубинец Хорхе Луис Филимон.Напомним, что в составе сборной России - 20 спортсменов из 9 регионов страны. В весе до 91 кг единогласным решением судей Дадаев победил соперника из Ирана. за развитием поединка и с кубинцем. К сожалению, Рамазану Дадаеву не удалось побороть противника. Но за ним осталась бронза.