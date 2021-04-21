Причиной трагедии послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Отец и сын погибли на пожаре в частном доме в Вязниках. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Днём 19 апреля в 16:58 в ведомство поступило сообщение о пожаре. На улице Ефимьево горел дом №22.О происшествии сообщили прохожие, которые увидели дым. Пожарные потушили пламя на площади 81 квадратный метр.На пепелище найдены тела двух мужчин - 1940 и 1967 годов рождения.По предварительной информации, к трагедии привело неосторожное обращение с огнём при курении.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 17 человек личного состава.СУ СК по Владимирской области проводит доследственную проверку. Известно, что признаков насильственной смерти не обнаружено.