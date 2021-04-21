Закон предусматривает обязательное наличие российского гражданства у гидов и экскурсоводов, работающих в России.

Закон предусматривает обязательное наличие российского гражданства у гидов и экскурсоводов, работающих в России.Кроме того, они должны проходить аттестацию, которая проводится специальной аттестационной комиссией, создаваемой органом государственной власти в сфере туризма в каждом субъекте РФ, сообщаетПри этом аттестацию могут не проходить экскурсоводы и гиды-переводчики, осуществляющие свою деятельность на основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с централизованными религиозными организациями или же экскурсоводы, работающие на культурно-исторических объектах в рамках осуществления образовательной деятельности.Прошедшим аттестацию выдаются аттестат экскурсовода или гида-переводчика (за выдачу которого уплачивается госпошлина) и нагрудная идентификационная карточка, которые действуют пять лет со дня принятия решения об их выдаче и не могут быть переданы иному лицу. Аттестацию гиды и экскурсоводы обязаны проходить один раз в пять лет.Новый закон о гидах, экскурсоводах и проводниках вызвал споры на рынкеКроме того, законом вводится единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, который размещается в сети Интернет. Полномочиями по ведению данного реестра наделяется Ростуризм, а вносить сведения об экскурсоводах и гидах - переводчиках в единый федеральный реестр будут органы государственной власти субъектов федерации. В реестре будет отображаться информация только о специалистах, прошедших аттестацию и получивших соответствующий документ.Фото