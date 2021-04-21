Это первая в мире инсталляция, погружающая посетителей события 40-х годов и размещённая в вагоне.

На железнодорожный вокзал Владимира 21 апреля прибыл «Поезд Победы» – уникальный передвижной музейный комплекс, посвящённый Великой Отечественной войне.Это первая в мире инсталляция, погружающая посетителей события 40-х годов и размещённая в вагоне.В экспозиции локомотива представлены судьбы исторических лиц и простых людей, портреты легендарных личностей и образы малоизвестных творцов Победы – военных, учёных, железнодорожников, медиков.По этому историческому маршруту «Предвоенные годы – Великая Отечественная – Победа» гостей ведёт специальный аудиогид Лидия. Она делится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления, опытом Победы. В 1941-м ей 19 лет: она пошла по стопам отца и стала машинистом паровоза. Вместе с Лидией и её прототипами – нашими предками − посетители музея пройдут путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина, увидят войну глазами свидетелей тех страшных и героических событий.Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист», медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования, а также ОАО «Российские железные дороги» и «Волонтёрами Победы».