Работы проведены в рамках переноса инфраструктуры от аварийного здания бывшего военкомата.

Во Владимире 21 апреля на Ерофеевском спуске заасфальтировали новый тротуар. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Работы проведены в рамках переноса инфраструктуры от аварийного здания бывшего военкомата. Пешеходная дорожка пролегла от «зебры» возле бывшей автобусной остановки до улицы Гагарина.Напомним, что павильон общественного транспорта и пешеходный переход перенесли по комиссии по чрезвычайным ситуациям. На круги своя всё вернётся лишь когда военкомат обезопасит здание, которое находится под угрозой разрушения.