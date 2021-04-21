Средний размер ипотеки вырос на 300 тысяч рублей и составил 2,2 млн.

В 2021 году за два месяца во Владимирской области выдано 2025 ипотечных кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Владимир Банка России.По данным БР, заёмщики получили 4,4 млрд рублей, что на 18% больше по количеству и на 38% по объёму, чем в 2020 году.Средний размер ипотеки вырос на 300 тысяч рублей и составил 2,2 млн.Чаще всего деньги идут на покупку недвижимости на вторичном рынке – 1560 случаев. В новостройках владимирцы купили 465 квартир.На эскроу сччетах на 1 марта 2021 года «лежит» 2,2 млрд рублей. За год объём средств вырос почти в два раза.По информации Банка, на 1 марта 2021 года в целом по стране размещено 1,4 трлн рублей средств россиян.