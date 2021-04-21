Мероприятия направлены на предупреждение подростковой преступности и предотвращение вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность.

В рамках профилактической операции «Твой выбор», направленной на предупреждение подростковой преступности и предотвращение вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность, полицейские в разных районах Владимирской области проводят тематические мероприятия.Сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району провели профилактические беседы со старшеклассниками и родителями.Инспекторы ОДН рассказали старшеклассникам и их родителям об ответственности за совершение противоправных деяний и об основных нормах российского законодательства, регламентирующих противодействия экстремистской и террористической деятельности. Правоохранители призвали критично относиться к информации, публикуемой в сети Интернет и быть внимательными при общении с незнакомцами в социальных сетях.Об уголовной и административной ответственности, наступающей в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста, напомнили подросткам в Меленковском районе. Полицейские вручили школьникам памятки с полезной информацией.В Суздальском районе инспекторы ОДН совместно с участковыми уполномоченными полиции провели рейды по местам концентрации молодёжи, проверили по месту жительства семьи, состоящие на учёте, напомнив о недопустимости совершения противоправных деяний.