Роспотребнадзор разрешил присутствие мам и пап.

По результатам внутриведомственного совещания Роспотребнадзор направил в департамент образования Владимирской области письмо с рекомендациями по проведению в детских садах. После волны негодования со стороны мам и пап, родителям разрешили присутствовать на мероприятии.Ранее надзорный орган администрацию Владимира о запрете. Однако к 21 апреля ситуация изменилась.Посмотреть на выпускной своего ребёнка в детском саду можно при соблюдении ряда правил: термометрия, наличие санитайзеров, перчаток и медицинских масок, а также при условии – один выпускной для одной группы.Рекомендуется не приглашать бабушек, дедушек, братьев, сестёр и других родственников.