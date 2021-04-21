В связи с проливными дождями, которые начались вечером 20 и продолжаются 21 апреля, власти Владимирской области отменили особый противопожарный режим. Как отмечает пресс-служба МЧС региона, ..

В связи с проливными дождями, которые начались вечером 20 и продолжаются 21 апреля, власти Владимирской области отменили особый противопожарный режим.Как отмечает пресс-служба МЧС региона, продолжает действовать пожароопасный период, который продлится до осени.«Запрещено разводить костры в неустановленных местах, сжигать мусор, отходы производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы», - уточнили в ведомстве.Сжигать сухостой разрешено только в безветренную погоду, на расстоянии 50 метров от строений, при наличии средств пожаротушения. Также территория вокруг участка в радиусе 30 метров должна быть расчищена и отделена минерализованной полосой.За нарушение правил противопожарной безопасности предусмотрены крупные штрафы.