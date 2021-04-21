Ивана Туманова задержали во Владимире 19 апреля.

За организацию массового скопления людей Петушинский районный суд арестовал координатора штаба Алексая Навального во Владимирской области Ивана Туманова на 11 суток. Несанкционированное мероприятие состоялось возле стен ИК-2 в Покрове, где до недавнего времени находился сам оппозиционер.Ивана Туманова задержали во Владимире 19 апреля. Он будет отбывать наказание в спецприёмнике на улице Полины Осипенко во Владимире.Напомним, что по итогам акции, состоявшейся неподалёку от исправительного учреждения, полиция задержала девятерых человек.