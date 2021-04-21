Друзья забили человека насмерть из-за личной неприязни.

В Гусь-Хрустальном суд вынес приговор трем друзьям за жестокое избиение 36-летнего местного жителя. В ночь с 19 на 20 июня 2020 года двое 15-летних и 16-летний подростки нанесли ему побои руками и ногами по всему телу. По результатам медицинской экспертизы, у потерпевшего закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибленные раны лица и сломано 10 ребер. От полученных травм мужчина скончался.Подсудимые написали явку с повинной и сотрудничали со следствием. Суд учел позицию обвинения и назначил наказание в виде 5, 5,6 и 6 лет лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.