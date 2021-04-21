Общая площадь возгораний составила 1224 гектара.

За 10 дней во Владимирской области потушили 339 палов сухой травы общей площадью 1224 гектара. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Юрий Арбузов.Из них - 206 поджогов сухостоя зафиксировано в населённых пунктах, 133 – вне населённых пунктов. Кроме того, сотрудниками МЧС ликвидировано 13 лесных пожаров на площади 13,91 гектара.По результатам мониторинга земель с квадрокоптера выявлена 81 термическая точка.Как уточнил Юрий Александрович, после выезда на место подтвердились, а затем были потушены, 43 из них.