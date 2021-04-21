Попов ручей, протекающий по территории города Тосно в Ленинградской области, неожиданно окрасился в кроваво-красный цвет и приобрел неприятный запах. На месте уже работают две комиссии, ..

Попов ручей, протекающий по территории города Тосно в Ленинградской области, неожиданно окрасился в кроваво-красный цвет и приобрел неприятный запах. На месте уже работают две комиссии, выясняющие обстоятельства произошедшего, передает телеканал "". Известно, что специалисты уже взяли образцы для изучения. В окрестностях функционируют четыре объекта, который могли послужить источником загрязнение. Ожидается, что анализ поможет точно определить, кто именно виноват в ЧП.