Также Владимир Путин предложил в этом году возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь.

Также Владимир Путин предложил в этом году возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь."Детский отдых надо сделать максимально доступным и возвращать половину стоимости поездки детей в летний лагерь", - заявил глава государства во время своего выступления с Посланием Федеральному собранию, сообщила "Президент также обратил внимание на необходимость помочь россиянам справиться с последствиями эпидемии коронавируса."Одна из мишеней, по которой прицельно бьет коронавирус - сосуды и сердце. Особое внимание в ходе осмотров надо уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поручаю правительству выработать дополнительные меры в этой сфере", - отметил Путин, предложив по меньшей мере до конца года программу по возвращению 20% стоимости поездки при внутреннем туризме.