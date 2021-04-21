Взяткой стал мобильный телефон.

В Александрове бывшего начальника местного ОМВД Виталия Макарова за взятку приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе горсуда.По версии следствия, Виталий Петрович получил мзду в виде мобильного телефона за действия в пользу взяткодателя. На скамье подсудимых оказался и посредник Андрей Азбукин. Он получил 2,5 года заключения и штраф в размере 239 тысяч рублей.Бывший полицейский также заплатит штраф – 479 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда.Приговор в законную силу пока не вступил.Виталий Макаров работал в органах внутренних дел с 1992 по 2020 год. Он прошёл путь от сотрудника ППС до начальника ОМВД по Александровскому району.