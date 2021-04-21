Адвокаты бизнесменов Владимира Столяренко и Александра Бондаренко не согласны с размером ущерба по уголовному делу и заявили об отсутствии состава преступления

Защита проходящих по делу экс-подполковника ФСБ Кирилла Черкалина бизнесменов Владимира Столяренко и Александра Бондаренко направила председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину заявление, в котором заявила о фальсификациях при расследовании дела. Об этом Business FM сообщил один из их адвокатов Татьяна Лупандина из адвокатского бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры.Защитники фигурантов просят провести проверку на предмет наличия в действиях следователей состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 285, ч. 2 ст. 299, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ. Речь идет о фальсификации доказательств, злоупотреблении должностными полномочиями, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также о пособничестве в отмывании преступных доходов.По мнению защиты, проведенная следствием экспертиза рыночной стоимости ООО Юрпромконсалтинг, определившая ущерб в 637 млн рублей, является заведомо недостоверной.Следствие, располагая финансовой отчетностью, проводя обыски, выемки, запрашивая госорганы о проведенных компанией операциях, собирая регистрационные данные в налоговых органах, не передало экспертам по их запросам даже бухгалтерские балансы Юрпромконсалтинга для оценки рыночной стоимости его долей. При этом в ответ на запрос экспертов о предоставлении им этих документов следствие сообщило, что запрошенными документами оно не располагает, хотя достоверно известно обратное, - говорит Татьяна Лупандина, адвокат адвокатского бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры.По словам адвоката, следствием от экспертов была скрыта информация о наличии краткосрочной и долгосрочной кредиторской задолженности Юрпромконсалтинга на сумму около 3 млрд рублей, в том числе задолженности по кредиту, который предоставил Еврофинанс Моснарбанк в размере 1,9 млрд рублей.Адвокаты полагают, что если бы эксперты вычли из стоимости активов размер долгосрочной задолженности фирмы, то результат оценки получился бы отрицательным. Это означает, что ущерб от отчуждения долей, имеющих отрицательную стоимость, причинен быть не мог, а потому в эпизоде с Юрпромконсалтингом событие преступления отсутствует, — считает Лупандина.Она добавила, что эксперты также допустили арифметическую ошибку, увеличив итоговый результат своих расчетов на 609 млн рублей вместо того, чтобы эту сумму вычесть.Таким образом, по мнению адвокатов, следователи следственной группы, действуя умышленно, вопреки интересам службы, необоснованно привлекли Столяренко и Бондаренко к уголовной ответственности. Об этом и говорится в заявлении Бастрыкину, оно имеется в распоряжении Business FM.Защита также указывает, что следствие неправомерно признало потерпевшим Игоря Ткача, который с 2008-го по середину 2011 года занимал различные должности на госслужбе — был замглавы контрольного комитета столицы, руководителем управления экономической безопасности города и главой Моснадзора.При этом в нарушение закона потерпевший совмещал госслужбу с коммерческой деятельностью. Он фактически курировал строительную и инвестиционную деятельность Юрпромконсалтинга, являясь тайным совладельцем ООО Экосток, которое владело 49% Юрпромконсалтинга. Незаконное участие должностного лица в незаконной предпринимательской деятельности образует состав преступления, предусмотренный статьей 289 УК РФ, — отмечается в заявлении главе СКР.Бывший начальник 2-го отдела управления К Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилл Черкалин обвиняется в двух преступных эпизодах. Первый связан с получением взятки (ч. 6. ст. 290 УК РФ) на общую сумму 850 тысяч долларов от совладельца банка Транспортный Александра Мазанова за общее покровительство. Второй эпизод касается хищения (путем мошенничества) у бизнесменов Сергея Гляделкина и Игоря Ткача 49% долей в компании Юрпромконсалтинг. Последняя занималась соинвестированием строительства муниципального проекта по комплексной жилой застройке микрорайона Левобережный.По версии следствия, в 2011 году Кирилл Черкалин и его руководитель — заместитель главы управления К СЭБ ФСБ Дмитрий Фролов сообщили недостоверную информацию Гляделкину и Ткачу о том, что неизвестные чиновники мэрии могут навредить проекту и сделать так, что Юрпромконсалтинг не сможет его осуществлять. Они убедили их на время продать по номинальной стоимости 49% компании фирме, подконтрольной Столяренко и Бондаренко. Бизнесменам заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, их объявили в розыск. При этом Интерпол дважды отказал России в их розыске ввиду недостаточности оснований.Дело подполковника Черкалина, который признал вину и заключил сделку со следствием, суд рассматривает в особом порядке. В ходе процесса потерпевшие Гляделкин и Ткач предъявили к силовику иск на 19,4 млрд рублей, включив в эту сумму реальный ущерб и упущенную выгоду. Прокурор запросила для Черкалина срок в 11 лет лишения свободы со штрафом в 34,3 млн рублей. Приговор по делу Московский гарнизонный военный суд планирует огласить 22 апреля.