В больницу города Гай в Оренбургской области в состоянии болевого шока с ожогами 90% тела был доставлен 39-летний мужчина, передает телеканал . Врачам спасти несчастного не удалось – он ..

В больницу города Гай в Оренбургской области в состоянии болевого шока с ожогами 90% тела был доставлен 39-летний мужчина, передает телеканал "". Врачам спасти несчастного не удалось – он скончался на руках у специалистов.Вскоре выяснились обстоятельства трагедии. Мужчина задремал на диване, который стоял возле его гаража. Зажженная сигарета выпала у него изо рта. Пламя быстро перекинулось на одежду пострадавшего, что и привело к трагическому результату.