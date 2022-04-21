13 муниципалитетов региона получат деньги на модернизацию котельных, сообщают в администрации...

13 муниципалитетов региона получат деньги на модернизацию котельных, сообщают в администрации Владимирской области. На эти цели в этом году направлено двести пятнадцать миллионов рублей.В Муроме, Александрове, Киржаче, Лакинске, а так же в посёлке Нерехта Ковровского района и деревне Левино Меленковского района будут построены новые котельные. На четырех объектах теплоснабжения Вязниковского района пройдет реконструкция.