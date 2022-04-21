По состоянию на 21 апреля в медорганизациях региона действуют 276 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 21 апреля в медорганизациях региона действуют 276 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 76,1 процента из них занято (210), свободны 66 коек.144913 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 257 человек.За период наблюдения в области отмечено 3426 летальных случаев, за сутки – 4 человека.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 апреля 2022 года лабораторно подтвержден 71 случай заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализация потребовалась 22 жителям региона.Фото: https://pixabay.com/ru/