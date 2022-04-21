В Александровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы по...

В Александровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы по признакам мошенничества при получении выплат.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в июле прошлого года подозреваемая обратилась в Центр занятости населения, где была поставлена на учет с назначением соответствующих выплат по безработице. Женщина скрыла факт своего трудоустройства, зная, что это станет основанием для прекращения выплат, и продолжила получать пособие вплоть до декабря 2021 года.Сумма незаконно полученных выплат превысила 45 000 рублей.В содеянном местная жительница созналась и возместила всю сумму причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: https://pixabay.com/ru/