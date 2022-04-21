Сегодня в 19 часов состоялась прямая линия с врио губернатора Владимирской области Александром...

Сегодня в 19 часов состоялась прямая линия с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. Прямой эфир прошел на одном из телеканалов и транслировался в соцсетях.Глава региона отвечал на основные вопросы жителей области по ситуации в регионе и стране.В эфире затронуты проблемы антикризисных мер и господдержки бизнеса, ремонта дорог и пассажирских перевозок, дома с «лишними» этажами в Коммунаре и присоединения новых абонентов к частным газопроводам, а также многие другие.