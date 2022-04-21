Гусь-Хрустальный должен стать объединяющим центром стекольной промышленности региона. Такое...

Гусь-Хрустальный должен стать объединяющим центром стекольной промышленности региона. Такое заявление сделал глава области Александр Авдеев после рабочей поездки в район и знакомства с ведущими предприятиями. Об итогах визита в репортаже Дмитрия Горкина.Стекольное, секретное, передовое. Здесь, в Гусь-Хрустальном, изготавливают бронированное защитное стекло и триплекс для инкассаторских машин, полицейской и военной техники, кораблей, поездов и ВИП-автомобилей. К примеру, это стекло толщиной 36 миллиметров выдерживает тройное попадание из автомата Калашникова. И такая броня в условиях западных экономических санкций необходима и заводу.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Сейчас на всех производителей, особенно такой уникальной продукции двойного назначения - особое внимание со стороны федерального Министерства промышленности, и предприятие уже участвует в программах повышения производительности труда и получает определённый эффект.Глава региона Александр Авдеев пообещал региональную поддержку и помощь с госзаказами. Инженерно-технические кадры подготовит опорный ВУЗ региона. Но городу нужна современная инфраструктура, чтобы эти кадры сюда привлекать.- Озеленение, дорожки, брусчатка. Одной только брусчатки порядка трёх тысяч метров. Освещение - уже тоже фонари стоят, уже вечером работает подсветка.- К какому числу планируете закончить?- В августе, к концу августа...Это парк у Детской школы искусств имени Балакирева. Благоустройство здесь началось в прошлом году по нацпроекту "Жильё и городская среда". Этот объект выбрали сами гусевчане- до того, как парк пришел в запустение, он был любимым местом отдыха.Алексей Соколов, глава г. Гусь-Хрустального:- Жители всего этого микрорайона приходили и проводили здесь хорошо время, отдыхали. Играл оркестр на танцплощадке. И поскольку здесь также находится детская школа искусств, есть точно также оркестр - вот мы пытаемся возродить то, что было, и сделать зону отдыха как для взрослых горожан, так и для молодых.Подрядчик проверен временем. На его счету сквер на улице Интернациональной в Гусь-Хрустальном, а также дворы и парки в других районах области. По заверениям строителей, полноценной зоной отдыха территория станет уже в этом году. Ещё одной точкой притяжения должна быть и историческая ценность города.- Гусь-Хрустальный завод был основан Акимом Мальцовым, и вот эта вся династия Мальцовых на протяжении 150 лет развивала, обихаживала нашу гусевскую землю.По экспонатам музея Хрусталя имени Мальцовых можно судить о величии местных мастеров. Как и тогда, город стеклоделов по-прежнему славится своей продукцией, поэтому сейчас важно помочь предприятиям не только остаться на плаву, но и приумножить свои успехи.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Вопрос о создании кластера производителей стекла - он не то что созрел, он уже даже перезрел. Более того, сейчас есть запрос федеральных органов власти, готовых поддержать такое объединение. Мы сейчас приступим к созданию такого кластера, такого центра компетенций здесь, в Гусь-Хрустальном, я думаю, что туда войдут, по моим оценкам, не менее 30, а то, может быть, и больше предприятий.Это будут не только производители стекла, Гусь-Хрустальный должен объединить и тех, кто добывает ресурсы, производит тару, готовит персонал, работает с электроникой. Потому что вместе гораздо легче добиться результата, чем поодиночке, уверен Александр Авдеев.Дмитрий Горкин, Александр Голубев. «Вести-Владимир»