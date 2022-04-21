Почему власти не занимаются благоустройством улицы Студенческой? На одном из участков дороги сплошные ямы, колдобины и грязь. Люди здесь хотят прямо по проезжей части из-за отсутствия

Почему власти не занимаются благоустройством улицы Студенческой? На одном из участков дороги сплошные ямы, колдобины и грязь. Люди здесь хотят прямо по проезжей части из-за отсутствия тротуара. Чиновники во всем винят одного из местных предпринимателей с которым власти судятся. Благоустройство улицы Студенческой заморожено из-за судебных тяжб. Мэрия ответила на наш запрос по поводу участка дороги