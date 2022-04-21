Для успеха предпринимателю важно иметь стабильные и прогнозируемые условия ведения бизнеса, поэтому «Ростелеком» запустил пакет специальных предложений для малого и среднего бизнеса. Он

Для успеха предпринимателю важно иметь стабильные и прогнозируемые условия ведения бизнеса, поэтому «Ростелеком» запустил пакет специальных предложений для малого и среднего бизнеса. Он включает скидки на самые востребованные цифровые решения и фиксирует тарифы на интернет для предпринимателей на два года. Надежные и эффективные цифровые сервисы помогут компаниям в любых рыночных условиях оптимизировать бизнес-процессы, сохранив фокус