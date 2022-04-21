21 апреля Наталье Фриске исполняется 36 лет. Всего пару недель назад в жизни сестры покойной певицы произошло важное событие – она родила долгожданную дочку. Увы, перед этим Наталья пережила немало несчастий и разочарований в личной жизни.

21 апреля Наталье Фриске исполняется 36 лет. Всего пару недель назад в жизни сестры покойной певицы произошло важное событие – она родила долгожданную дочку. Увы, перед этим Наталья пережила немало несчастий и разочарований в личной жизни.В свое время Наталья Фриске, как и ее знаменитая сестра, входила в состав группы "Блестящие" и проявила себя как певица. Однако главной ценностью в ее жизни была и остается семья. Сегодня у Натальи есть любимые и любящие родители, долгожданная дочка, но, к сожалению, нет второй половинки. Фриске дважды пробовала построить крепкий брак, однако обе попытки не увенчались успехом.В первые раз Наталья вышла замуж в 2010 году. На тот момент ей было 24 года. Избранником брюнетки стал ее бывший одноклассник, которого она встретила спустя годы на свадьбе у общих знакомых. Влюбленные закрутили роман, поженились, но брак продержался недолго.Вторым мужем экс-солистки "Блестящих" стал сотрудник МЧС Сергей Вшивков. Избранники поженились в 2013 году – свадьба состоялась в усадьбе Кусково и стала громким событием для поклонников. Наталья души не чаяла в супруге, а он оставался с ней рядом даже в тяжелый период болезни сестры. Тем не менее проблем, раскачивающих семейную лодку, было немало.Если в первом браке Наталья только задумывалась о ребенке, то во втором твердо знала, что хочет стать матерью. Несмотря на взаимное желание, в семье так и не случилось прибавления. Экс-солистка "Блестящих" и неудачное ЭКО. Не выдержав череды испытаний, в 2019 году Наталья и Сергей развелись. Им удалось сохранить приятельские отношения и остаться бизнес-партнерами.Незадолго до расставания с мужем Фриске решила вернуться на сцену, а после ей уже приписывали новый роман. Некоторые подозревали, что она встречается с экс-солистом группы "Турбомода" Александром Поповым, но эти слухи так и не нашли подтверждения. Поклонники ждали, когда Наталья наконец обретет счастье в личной жизни, а она бережно оберегала свой самый большой секрет – долгожданную беременность.О своем интересном положении брюнетка рассказала незадолго до родов. В феврале этого года поклонники поздравляли Фриске с беременностью, а в следующем месяце уже любовались снимками крохотного человечка. Малышка Луна, зачатая в пробирке, появилась на свет 8 марта.Наталья Фриске рассказывала, что сделала ЭКО и рассталась с отцом ребенка еще во время беременности. СМИ писали, что звезда родила дочь от московского парикмахера Александра Титова, который пришел на выписку с цветами и счастливой улыбкой. Но с этим мнением согласны далеко не все.Поговаривают, что похожий на Титова парень постоянно матерей-одиночек. Мол, такая у него работа. Некоторые уверены, что Наталья Фриске родила наследницу от Александра Попова, роман с которым так и не подтвердила.