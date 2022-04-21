«ЭнергосбыТ Плюс» организовал прием показаний индивидуальных приборов учета горячей воды и электричества с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса». Она принимает показания приборов ..

«ЭнергосбыТ Плюс» организовал прием показаний индивидуальных приборов учета горячей воды и электричества с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса». Она принимает показания приборов учета с помощью бота «Светлана». Функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс». Далее следуйте инструкции голосового помощника:назовите номер лицевого счета или телефона по запросу сервиса, чтобы идентифицировать себя;подтвердите адрес, на который зарегистрирован лицевой счет;выберете услугу: отопление, ГВС или электроэнергия;назовите соответствующие показания.Информация о переданных показаниях сразу попадает в базу данных ЭнергосбыТ Плюс. Общение с Алисой дублируется текстом на экране гаджета. Возможно также вводить информацию с помощью клавиатуры вашего устройства. Сервис работает круглосуточно.«ЭнергосбыТ Плюс» постоянно расширяет и совершенствует дистанционные сервисы для удобства своих клиентов: личный кабинет, электронная квитанция, онлайн-оплата, возможность заключить договор и оформить рассрочку оплаты на сайте, чат-бот «Светлана» для решения текущих вопросов. Теперь с голосовым помощником «Алиса» передать показания счетчиков стало еще проще.Напоминаем, что показания, отправленные после 25 числа, для расчета платы за услуги электро- и теплоснабжения не принимаются.