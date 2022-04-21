Сотрудники МЧС спасли человека на пожаре в городе Костерёво Петушинского района. Здание на улице...

Сотрудники МЧС спасли человека на пожаре в городе Костерёво Петушинского района. Здание на улице Матросова загорелось сегодня в полночь.Когда прибыли пожарные, второй этаж горел уже по всей площади. Из-за сильного ветра огонь быстро охватил деревянные конструкции. Спасатели обошли все квартиры и эвакуировали 5 человек, в том числе ребенка. Один из мужчин не мог самостоятельно покинуть горящую квартиру. И ему помогли огнеборцы.Как сообщает пресс-служба МЧС, пожарные не допустили перехода огня на соседние дома и оперативно потушили пожар. Пострадавших нет. Дознаватель МЧС устанавливает причину пожара.Юрий Мельников, начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Владимирской области:- В доме находилось 16 квартир, из которых 4 нежилые. Проживало 19 человек, из которых 4 ребенка. Площадь пожара составила 480 квадратных метров. При тушении спасен один человек, также было проложено к месту пожара две магистральных линии.