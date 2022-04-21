Корреспондент Шестого канала Надежда Ибрагимова приняла участие в соревнованиях по плаванию в рамках студенческой спартакиады ВлГУ. В составе команды гуманитарного института она заняла

Корреспондент Шестого канала Надежда Ибрагимова приняла участие в соревнованиях по плаванию в рамках студенческой спартакиады ВлГУ. В составе команды гуманитарного института она заняла второе место в эстафете на 200 метров кролем. Между командами шла ожесточённая борьба. Никто не хотел уступать. Как итог: студентки гуманитарного института пришли вторыми, среди которых и журналист Шестого канала. Девушки уступили