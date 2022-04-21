Сотрудники полиции МО МВД России «Ковровский» в ходе оперативных мероприятий установили личность и...

Сотрудники полиции МО МВД России «Ковровский» в ходе оперативных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого в Интернет-мошенничестве. Для задержания 30-летнего мужчины полицейские выехали в Республику Татарстан, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Заявление о хищении денежных средств в сумме свыше 100 000 рублей поступило в полицию в марте текущего года от руководителя одной из фирм города Коврова.На одном из Интернет-сайтов менеджер фирмы обнаружила объявление о продаже офисной продукции по выгодной цене. В ходе переписки ковровчанке направили договор на поставку оптовой партии товара, а также реквизиты банковского счета. На указанный счет менеджер перевела более 100 000 рублей, однако товар так и не получила.30-летний мужчина дал признательные показания. Оперативники изъяли по месту жительства фигуранта компьютерную технику и электронные носители.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Фото: https://pixabay.com/ru/