Ленинским районным судом г.Владимира взыскан моральный вред с ГБУЗ ВО «Родильный дом № 2...

Ленинским районным судом г.Владимира взыскан моральный вред с ГБУЗ ВО «Родильный дом № 2 г.Владимира». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Судом установлено, что 6 сентября 2019 года в ГБУЗ ВО «Родильный дом №2 г.Владимира» после родов скончалась 25-летняя девушка, являвшаяся родной сестрой несовершеннолетнего.В январе 2022 года их мать обратилась в суд в его интересах с исковым заявлением к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области «Родильный дом № 2 г.Владимира» о взыскании морального вреда в связи с ненадлежащим исполнением работником медицинского учреждения профессиональных обязанностей, которые привели к смерти ее дочери.Решением Ленинского районного суда г.Владимира исковые требования, действующие в интересах несовершеннолетнего, удовлетворены частично. С ГБУЗ ВО «Родильный дом № 2 г.Владимира» в пользу брата потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 300000 рублей.В случае недостаточности денежных средств у ГБУЗ ВО «Родильный дом № 2 г. Владимира» данная сумма может быть взыскана с Департамента здравоохранения Владимирской области.Фото: https://pixabay.com/ru/