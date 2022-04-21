Задача поставлена по итогам выступления Мишустина в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2021 год.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций должно до 1 июня завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств. Такое поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал Минцифры по итогам ежегодного отчета в Госдуме.Во время дискуссии с депутатами 7 апреля глава правительства обратился к отечественным разработчикам с призывом создать российскую экосистему. Он считает, что в России все для этого есть, но имеющиеся элементы просто нужно доработать.