На пожаре в Костерево спасли жизнь мужчине, 5 человек эвакуировали. Возгорание произошло ночью в среду, 21 апреля в Петушинском районе в городе Костерево. На место незамедлительно прибыли

На пожаре в Костерево спасли жизнь мужчине, 5 человек эвакуировали. Возгорание произошло ночью в среду, 21 апреля в Петушинском районе в городе Костерево. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение на втором этаже и кровле многоквартирного жилого дома по всей площади. Огонь быстро распространился по сухим деревянным конструкциям. Существовала