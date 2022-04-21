Поделись своими знаниями с малообеспеченными садоводами. Помочь самозанятым аграриям призван новый...

Поделись своими знаниями с малообеспеченными садоводами. Помочь самозанятым аграриям призван новый проект Общественной палаты России "Добрый огород".Цель - помочь пожилым людям, многодетным и семьям в сложной жизненной ситуации организовать свой приусадебный участок. Добровольцы-помощники смогут не только передать огородникам знания, но и, например, посадочный материал, инвентарь, удобрения. Все это можно приобрести на средства мини-грантов, которые будут направлены на интересные социальные агроволонтерские проекты по итогам конкурса. Предложения принимаются в виде текста или видео. Лучшие будут определяться еженедельно.