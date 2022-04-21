На очередном заседании ЗакСобрания области, которое, кстати, началось с гимна, депутаты выслушали регионального омбудсмена и главу МЧС области, обсудили законы по соцподдержке. Омбудсмен

На очередном заседании ЗакСобрания области, которое, кстати, началось с гимна, депутаты выслушали регионального омбудсмена и главу МЧС области, обсудили законы по соцподдержке. Омбудсмен Людмила Романова подвела итоги 21-го года. За помощью к уполномоченному по правам человека обратились 4226 граждан. После рассмотрения ситуаций 549 жителей региона смогли восстановить свои права. Людмила Романова отметила, что обращались к