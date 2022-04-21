В апреле 2022 года Камешковским районным судом было проведено 4 судебных заседания по уголовному...

В апреле 2022 года Камешковским районным судом было проведено 4 судебных заседания по уголовному делу в отношении Дмитрия Копылова, обвиняемого, в том числе, в похищении осенью 2020 года малолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Камешковского райсуда.В ходе судебных заседаний 6, 13, и 14 апреля судом было исследовано порядка 50 вещественных доказательств и 300 электронных файлов.20 апреля 2022 года в судебном заседании был допрошен подсудимый Копылов, который в полном объеме признал свою вину по каждому из 62 эпизодов обвинения. Судебное разбирательство отложено на 12 мая 2022 в 14 часов для подготовки сторон к судебным прениям, которые будут проходить в закрытом режиме.Окончание судебного разбирательства и оглашение итогового решения запланировано на вторую половину мая 2022 года, о чем будет сообщено дополнительно.Напомним, что обвиняемый Дмитрий Копылов был задержан 20 ноября 2020 года. Позднее решением Камешковского районного суда обвиняемый взят под стражу на 1 месяц 30 дней. Поиски мальчика начались 28 сентября. 12 января 2021 года обвиняемому продлили срок наказания на 1 месяц 9 суток, по 27 февраля 2021 года включительно. В декабре 2021 года Следком завершил расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Копылова и направил его в суд, а уже 20 декабря в Камешковском районном суде состоялось 1 судебное заседание.