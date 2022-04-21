Клязьма продолжает разливаться. Сотрудники МЧС прогнозируют подтопление приусадебных участков в...
Клязьма продолжает разливаться. Сотрудники МЧС прогнозируют подтопление приусадебных участков в микрорайоне Заречная Слободка в Коврове и в посёлке Мстёра под Вязниками. Неблагоприятная обстановка сохранится как минимум до завтрашнего дня. Еще несколько суток вода будет заливать и живописный Боголюбовский луг. Пешеходные и автомобильные подъезды к храму Покрова на Нерли уже отрезаны. На острове высадилась наша съемочная группа.
Черное зеркало в ажуре снежной пены. Таким разлив у Покрова на Нерли увидел владимирский фотограф Владислав Тябин. Говорит, зрелище год от года неповторимое.
Владислав Тябин, фотограф:
- Разлив в этом году на самом деле получился достаточно интересным, потому что в середине апреля выпало двадцать сантиметров снега. И в этот момент прибывала вода. И, к счастью, мне удалось запечатлеть этот момент на фото и видео с квадрокоптера.
Иначе как с воздуха полюбоваться заливными лугами сейчас проблематично. Вода подступила к пешеходному переходу. Даже обутые по сезону люди стоят в паре метров от берега. Подойти ближе к храму можно... на лодке.
Территорию разлива патрулируют спасатели. Туристическая навигация очень активная. Экстравагантный способ встретить закат у "Покрова" выбрали спортсменки из Москвы. Группа в зимних купальниках пошла по течению реки на сапбордах.
- Там проезжаешь, там прямо по брусчаточке проходишь по воде сверху, залитая дорога, трава, интересно, необычно. Между деревьями интересно походить, такого тоже нигде не встретишь.
Кирилл Гречухин, старший госинспектор группы патрульной службы №1 г. Владимир:
- По реке Нерль подъем составляет примерно четыре метра тридцать сантиметров. В данный момент вода постепенно еще прибывает.
Модель с идеальными пропорциями, церковь Покрова на Нерли стоит на своём подиуме, подобрав зеленеющие полы.
Дарья Давыдова:
- Долгое время считалось, что храм построен на природном холме, но раскопки в середине прошлого века обнаружили, что насыпь искусственная и скрывает мощное подземное основание. Миниатюрная церковь, что будто парит над водой, на самом деле вросла в землю на пять с лишним метров, и это столетиями бережет ее от подтопления.
Малые реки понемногу приходят в себя. Клязьма же каждый день набирает до двадцати сантиметров.
Не готова к отступлению вода в Вязниковском районе. Неделю назад в Заречье развели наплавной мост. Парад небольшой ледяной флотилии попал в объектив видеографа Вячеслава Павлова. Красота - она в глазах смотрящего.
Дарья Давыдова, Андрей Синягин и Александр Чунаев. "Вести-Владимир"