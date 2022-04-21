Клязьма продолжает разливаться. Сотрудники МЧС прогнозируют подтопление приусадебных участков в...

Клязьма продолжает разливаться. Сотрудники МЧС прогнозируют подтопление приусадебных участков в микрорайоне Заречная Слободка в Коврове и в посёлке Мстёра под Вязниками. Неблагоприятная обстановка сохранится как минимум до завтрашнего дня. Еще несколько суток вода будет заливать и живописный Боголюбовский луг. Пешеходные и автомобильные подъезды к храму Покрова на Нерли уже отрезаны. На острове высадилась наша съемочная группа.Черное зеркало в ажуре снежной пены. Таким разлив у Покрова на Нерли увидел владимирский фотограф Владислав Тябин. Говорит, зрелище год от года неповторимое.Владислав Тябин, фотограф:- Разлив в этом году на самом деле получился достаточно интересным, потому что в середине апреля выпало двадцать сантиметров снега. И в этот момент прибывала вода. И, к счастью, мне удалось запечатлеть этот момент на фото и видео с квадрокоптера.Иначе как с воздуха полюбоваться заливными лугами сейчас проблематично. Вода подступила к пешеходному переходу. Даже обутые по сезону люди стоят в паре метров от берега. Подойти ближе к храму можно... на лодке.Территорию разлива патрулируют спасатели. Туристическая навигация очень активная. Экстравагантный способ встретить закат у "Покрова" выбрали спортсменки из Москвы. Группа в зимних купальниках пошла по течению реки на сапбордах.- Там проезжаешь, там прямо по брусчаточке проходишь по воде сверху, залитая дорога, трава, интересно, необычно. Между деревьями интересно походить, такого тоже нигде не встретишь.Кирилл Гречухин, старший госинспектор группы патрульной службы №1 г. Владимир:- По реке Нерль подъем составляет примерно четыре метра тридцать сантиметров. В данный момент вода постепенно еще прибывает.Модель с идеальными пропорциями, церковь Покрова на Нерли стоит на своём подиуме, подобрав зеленеющие полы.Дарья Давыдова:- Долгое время считалось, что храм построен на природном холме, но раскопки в середине прошлого века обнаружили, что насыпь искусственная и скрывает мощное подземное основание. Миниатюрная церковь, что будто парит над водой, на самом деле вросла в землю на пять с лишним метров, и это столетиями бережет ее от подтопления.Малые реки понемногу приходят в себя. Клязьма же каждый день набирает до двадцати сантиметров.Не готова к отступлению вода в Вязниковском районе. Неделю назад в Заречье развели наплавной мост. Парад небольшой ледяной флотилии попал в объектив видеографа Вячеслава Павлова. Красота - она в глазах смотрящего.Дарья Давыдова, Андрей Синягин и Александр Чунаев. "Вести-Владимир"