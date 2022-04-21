В корпусе Владимирского базового медицинского колледжа, расположенного на улице Диктора Левитана, провели капитальный ремонт. Двери учреждения откроются для студентов сразу, после

В корпусе Владимирского базового медицинского колледжа, расположенного на улице Диктора Левитана, провели капитальный ремонт. Двери учреждения откроются для студентов сразу, после получения лицензионных разрешительных документов. На ремонт здания из областного бюджета было выделено 100 млн. рублей. За эти деньги были отремонтированы крыша и фасад, полностью заменены все инженерные коммуникации, проведены внутренние отделочные работы. Сейчас продолжается