С жителя Владимирской области взыскали полумиллионный долг по алиментам в пользу дочери. Запрет на совершение регистрационных действий с недвижимым имуществом и ограничение специальных

С жителя Владимирской области взыскали полумиллионный долг по алиментам в пользу дочери. Запрет на совершение регистрационных действий с недвижимым имуществом и ограничение специальных прав должника в части водительского удостоверения побудили жителя посёлка городского типа Балакирево Владимирской области оплатить долг по алиментам. В отношении 59-летнего гражданина в отделении судебных приставов Александровского района возбудили исполнительное производство о