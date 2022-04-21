При отборе в Минстрое учитывали их влияние социальный и экономический эффект, а также инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.

Благоустройство парка в Киржаче вошло в число лучших практик, реализованных в рамках проекта «Жильё и городская среда». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.В сквере имени Ленина в микрорайоне Красный Октябрь заменили асфальт, пешеходную зону вымостили двухцветной плиткой, выполнили устройство цветников и урн из дерева с элементами из стали, установили деревянные скамьи, отремонтировали памятник и стелу. Светодиодные фонари сделали территорию более освещённой.Всего в список лучших вошли 120 проектов формирования комфортной городской среды из 60 субъектов. При отборе в Минстрое учитывали их влияние социальный и экономический эффект, а также инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.Напомним, что для благоустройства в 2023 году жителям Киржача представлено на выбор две детские площадки: в микрорайоне КИЗ по улице Приозёрной и микрорайоне Красный Октябрь по улице Октябрьской. Голосование продлится до 30 мая.