Один из объектов благоустройства во Владимирской области − сквер имени Ленина в микрорайоне Красный Октябрь города Киржача включён в федеральный реестр лучших практик благоустройства,

Один из объектов благоустройства во Владимирской области − сквер имени Ленина в микрорайоне Красный Октябрь города Киржача включён в федеральный реестр лучших практик благоустройства, реализованных в 2021 году. Всего в этот реестр, утверждённый Минстроем России, вошли 120 проектов формирования комфортной городской среды из 110 муниципальных образований 60 регионов страны. При отборе проектов в Минстрое России