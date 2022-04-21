Во Владимире открывается площадка для развития интеллектуальных и творческих способностей у детей. СПРИНТ – это современная площадка развития интеллекта, науки и творчества. Центр уже

Во Владимире открывается площадка для развития интеллектуальных и творческих способностей у детей. СПРИНТ – это современная площадка развития интеллекта, науки и творчества. Центр уже работает пять лет в Коврове, за это время ученики многократно побеждали на турнирах Всероссийского и международного уровней. Наталья Конина, руководитель детского развивающего центра «СПРИНТ» За 5 лет работы центра мы приняли