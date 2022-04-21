Пенсионер из Гусь-Хрустального района прожил почти 30 лет без российского паспорта и гражданства....

Пенсионер из Гусь-Хрустального района прожил почти 30 лет без российского паспорта и гражданства. На помощь к нему пришел Общероссийский народный фронт и депутаты Заксобрания. Репортаж Любови Истратовой.- Уважаемый Мамаев Борис Михайлович, сегодня мы здесь собрались для вручения вам российского паспорта, теперь вы являетесь полноправным гражданином РФ.Борису Михайловичу не верится до сих пор. Сегодня он наконец поменял свой советский паспорт на российский. В этом году мужчине исполнится 91 год. Борис Мамаев приехал в город Курлово двадцать шесть лет назад из Казахстана. Пытался получить российское гражданство. Собрал множество документов, нанял адвоката. Но безуспешно. Без паспорта пенсионер не мог даже купить билет на поезд или самолет, чтобы навестить сына, который живет на Урале.Борис Мамаев, пенсионер:- Виноват я сам. За столько лет все равно можно было добиться, а я потом плюнул и, как говорится, жил, как жил. Я уже пенсию не получаю 4 или 5 лет где-то. Запасы были по мелочам, здоровье было. Бегал по лесам, как лось носился. Грибы, ягоды - подспорье. Мешочным бизнесом занимался: в Москву таскал посуду - стопки, рюмки.Помог дедушке, как он сам выражается, его личный секретарь, - соседка Светлана. Она обратилась в соцсетях к депутату своего округа и тот помог Борису Михайловичу разобраться с документами. Спустя три месяца паспорт был готов.Александр Цыганский, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Сегодня мы пригласили сюда и представителей пенсионного фонда для того, чтобы было написано заявление на получение пенсии и уже связались с органами соцзащиты для оформления документов, как ребенку войны. Меня переполняет чувство глубокого удовлетворения, на самом деле, что человек, который ждал 26 лет вот это событие, получение паспорта гражданина РФ, наконец-таки, его мечта сбылась.Теперь в руках пенсионера целых два паспорта - бумажный и сладкий (подарок от Общероссийского народного фронта). Второй, говорит пенсионер, в благодарность, он обязательно разделит со своим "личным секретарем".Любовь Клюквина, Илья Хлудов.Вести "Владимир"