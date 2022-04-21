Двое жителей Петушинского района и жительница Гороховецкого района предстанут перед судом по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому

Двое жителей Петушинского района и жительница Гороховецкого района предстанут перед судом по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы города Петушки. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение и хранение без цели сбыта