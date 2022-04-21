Краснодонцам доставили почти семь тонн груза.Это самое необходимое - вода, продукты питания,...

Краснодонцам доставили почти семь тонн груза.Это самое необходимое - вода, продукты питания, предметы личной гигиены. Краснодон - город-побратим Коврова. С начала специальной военной операции жители нашего региона, а так же ковровские предприятия оказывают ему помощь. Это уже третий доставленный груз. В администрации области заявляют, что регион продолжит оказывать поддержку нуждающимся жителям Донбасса.Сергей Полузин, председатель контрольного комитета администрации Владимирской области:- Наш гуманитарный груз был дорог именно в это время. Почему? - Потому что в Краснодоне и в Краснодонском районе несколько сот беженцев с освобожденных территорий. С территорий Кременого, Попасного, Северодонецка, Лисичанска и других освобожденных территорий.