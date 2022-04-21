В 00:17 21 апреля 2022 года в городе Костерёво Петушинского района произошел крупный пожар в...

В 00:17 21 апреля 2022 года в городе Костерёво Петушинского района произошел крупный пожар в многоквартирном жилом доме на улице Матросова, 3.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение на втором этаже и кровле дома, сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по сухим деревянным конструкциям по всей площади дома. Существовала угроза распространения огня на соседние жилые дома. Пожарные не допустили перехода огня на соседние строения и ликвидировали пожар на площади 480 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На пожаре спасен 1 человек, эвакуировано 5 человек, в том числе 1 ребенок. К ликвидации пожара привлекалось 9 единиц техники, 35 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/